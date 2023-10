Gene Gnocchi litiga con Paola Perego e Simona Ventura a Citofonare Rai 2: va via, la verità su Ig

Alta tensione nel corso di Citofonare Rai 2 tra Gene Gnocchi e le conduttrici del programma. “C’era il mio pezzo, dovevo fare top & flop. Era in scaletta, c’è scritto” – ha affermato il comico con Simona Ventura che gli ha fatto notare che fa parte del programma.

Gene Gnocchi discute con Simona Ventura e Paola Perego: ‘Si taglia sempre qualcosa per motivi che non so’

Paola Perego ha poi fatto notare che per via della prima puntata di Ballando con le stelle i tempi si sono allungati. “Stai scherzando Gene” – ha continuato la presentatrice con Gene Gnocchi visibilmente infastidito.

“Dovevo fare questa cosa, non sto scherzando. Prima c’era un altro sondaggio che non abbiamo fatto per motivi che io non so. Si taglia sempre qualcosa per motivi di cui non so, fatevela voi la trasmissione”. Paola Perego gli ha fatto notare che un uomo di esperienza come lui dovrebbe capire che si verificano delle situazioni durante la diretta ma l’artista non ne ha voluto sapere.

È successo tutto così in poco tempo ✈️ #citofonarerai2 pic.twitter.com/XPuvCkqpYE — trashtvstellare (@tvstellare) October 22, 2023

Il comico va via, su Instagram svela che si trattava di uno scherzo: ‘Dovevo prendere il treno’

“Ve la fate voi la trasmissione”. Simona Ventura ha provato a fermarlo: “Guarda che ti meno” – ha detto tra il serio e il faceto con Paola Perego che l’ha invitato a discutere della questione al termine della puntata di domenica 22 ottobre di Citofonare Rai 2. Gnocchi non ha fatto dietrofront ed è andato via.

Subito dopo ha condiviso un post su Instagram in cui ha riferito che era una messinscena in quanto doveva partire urgentemente. “Devo dire grazie a Paola e Simona, siete state due attrici bravissime. Ho fatto finta di essermi inalberato con voi perché dovevo prendere questo treno“.