Antonella Elia bacchettata a Citofonare Rai 2: Simona Ventura come Mike Bongiorno, video

In tanti hanno riavvolto il nastro e ripensato alla sfuriata di Mike Bongiorno contro Antonella Elia quando è andata in scena, nel corso della puntata del 5 febbraio di Citofonare Rai 2, la reprimenda di Simona Ventura nei confronti dell’ex gieffina, nell’occasione inviata speciale a Sanremo.

Antonella Elia inviata da Sanremo per Citofonare Rai 2: ‘Ho fatto quello che dovevo fare, me ne vado’

Tra battute e provocazione la show girl che durante un collegamento ha riferito scherzosamente di aver avuto un piccolo glicemico. “Ho fatto quello che dovevo fare, adesso me ne vado a mangiare i baci di Sanremo, boni”. Antonella Elia è stata immediatamente ripresa da Simona Ventura, che conduce il programma con Paola Perego, che ha emulato Mike Bongiorno. “Senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor per cui stai lì con un sacco di ospiti. Devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti. Devi lavorare e guadagnarti la pagnotta”.

Simona Ventura: ‘Ti abbiamo pagato profumatamente e non puoi sfottere lo sponsor’

Immediata la replica della show girl. “Simona come sei dura con me, ho lavorato tanto. Sono da sola. Girls è la mia prima volta abbiate pietà”. A questo punto è intervenuta Paola Perego: “Antonella l’inviata fa questo, sta lì passano gli artisti e lei l’intervista. Sai quelle che cose che fanno gli inviati?”. Poi l’ex ragazza di Non è la Rai ha introdotto Domenico Marocchi che la accompagnerà nella sua avventura al Festival per Citofonare Rai 2.

Il precedente di Antonella Elia a La Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno

É datato 1996 il siparietto con Mike Bongiorno durante La Ruota della Fortuna. Antonella Elia fu rimproverata dal conduttore televisivo dopo che una concorrente rifiutò come premio una pelliccia. “Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici. La signora lo può dire… tu no. Te ne vuoi andare? Vattene pure” – affermò infuriato il grande Mike.