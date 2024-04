Simona Ventura abbandona la diretta di Citofonare Rai 2: ‘Ci ho provato’ (VIDEO)

Simona Ventura ha abbandonato la diretta di Citofonare Rai 2 a causa della paresi del nervo facciale di cui soffre ormai da giorni.

La conduttrice ce l’ha messa tutta per non mancare all’appuntamento, ma nel corso della puntata odierna ha dovuto desistere. “Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio nonché amica è veramente stoica. Nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave e che si risolverà, è venuta comunque qui” – ha detto Paola Perego, prima di aggiungere: “Adesso però è in difficoltà. Non so quante donne di spettacolo sarebbero venute comunque a lavorare così”.

A quel punto ha preso la parola Simona Ventura per un saluto al telespettatori di Citofonare Rai 2: “Paola ci ho provato, l’ho fatto ma mi sento di andare a riposo. Quindi, so che farai benissimo anche senza di me, buon lavoro e ci rivediamo domenica prossima” – ha riferito la conduttrice.