Paola Perego abbandona la diretta di Citofonare Rai 2, poi interviene sui social

Un mese fa l’operazione per un tumore al rene che l’aveva costretta a stare lontano dal piccolo schermo. Paola Perego è stata costretta ad abbandonare la puntata del 3 marzo di Citofonare Rai 2.

Paola Perego accusa un malore e lascia la diretta di Citofonare Rai 2, salta anche l’ospitata a Domenica In

Al rientro in studio dopo il collegamento con la Coppa del Mondo di sci la conduttrice non era al fianco di Simona Ventura che ha spiegato cosa era accaduto alla collega. “Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. E’ andata a casa”. Successivamente ci ha pensato Paola Perego a rassicurare i telespettatori via social sul suo stato di salute.