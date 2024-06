Avanti un altro, novità in regia e al salottino: non ci sarà Miss Claudia, discussa show girl tra le new entry

Cambio alla regia ma anche novità in salottino in vista della nuova stagione di Avanti un altro. Le registrazioni inizieranno a settembre ma a guidare l’allegra comitiva di Paolo Bonolis e Luca Laurenti non ci sarà più Stefano Vicario che seguirà Amadeus al Nove e si occuperà della nuova edizione de La Corrida.

Stefano Vicario non sarà alla regia di Avanti un altro, seguirà Amadeus al Nove

La notizia è stata anticipata da Tv Blog. Per questioni logistiche il regista non potrà occuparsi di entrambe le trasmissioni in quanto il game show di Canale 5 sarà realizzato a Roma mentre il programma ideato da Corrado a Milano. Cambio alla regia ma anche novità per la madrina del salottino che dopo diversi anni non sarà Miss Claudia Ruggeri che diventerà presto madre di una bimba.

Chissà che non riesca a rientrare per le puntate finali di Avanti un altro. A sostituirla saranno alcune modelle che si alterneranno nel corso del percorso del game show che prevede oltre 100 puntate per una copertura di tre mesi. Non sono da escludere anche speciali da mandare in onda in prime time.

Miss Claudia Ruggeri in dolce attesa

Miss Claudia Ruggeri assente per maternità, Flavia Vento tra i possibili ingressi nel salottino

Dovrebbe entrare a far parte del salottino Flavia Vento. La trattativa è avviatissima con la discussa show girl, alla ribalta di recente per gli avvistamenti alieni e per aver raccontato di aver visto la Madonna. Il suo compito sarà quello di rivolgere domande sui misteri dell’universo. Avanti un altro tornerà in onda in preserale da gennaio 2025 su Canale 5.