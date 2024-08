Belen Rodriguez, nuova delusione: è finita con Angelo Edoardo Galvano dopo la vacanza in Sardegna

“Ora ho paura di invecchiare da sola“. Belen Rodriguez sta vivendo un’altalena di emozioni sentimentali da quando ha lasciato per la seconda volta Stefano De Martino. La show girl ha chiuso la sua seconda love story in pochi mesi.

L’argentina è tornata sulla copertina patinata di Diva e Donna che annuncia la fine della sua relazione con Angelo Edoardo Galvano poco dopo aver trascorso la prima vacanza insieme a Porto Rotondo, in Sardegna. Secondo alcuni rumors il rapporto tra Belen e l’ingegnere si sarebbe chiuso in maniera burrascosa. Un fulmine a ciel sereno visto che la relazione sembrava procedere a gonfie vele e solo negli ultimi giorni erano iniziate a circolare voci su una possibile crisi con il 35enne esperto in tecnologie sostenibili.

Non solo paparazzate con Belen, Angelo Edoardo Galvano era stato immortalato anche mentre giocava con i figli della show girl, Santiago e Luna Marie con la coppia che sembrava indirizzata verso importanti passi. Invece è arrivata una nuova delusione sentimentale per Belen Rodriguez. A inizio anno si era consumata la relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni che aveva conosciuto la famiglia ed aveva trascorso con lei il Capodanno in Argentina. Subito dopo il rapporto però era entrato in crisi.