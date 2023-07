Brignano: ‘Pattumiera’, commento con giallo su post del neomelodico Mario Forte e bufera: interviene Flora Canto

Un reel su un Baby Shower ha infiammato una shade tra il cantante neo melodico napoletano Mario Forte ed Enrico Brignano tra repliche e chiarimenti. L’artista si è esibito in un party organizzato per annunciare il sesso del nascituro cantando alcuni dei suoi successi.

Mario Forte pubblica reel su Baby Shower, spunta commento dal profilo di Enrico Brignano: ‘Pattume’

Tra i commenti condivisi sulla performance è balzato all’occhio quello dell’attore romano: “Pattume“. Un’uscita che ha provocato la reazione stizzita dei fan e di tanti artisti neo melodici che sono scesi in campo in difesa del collega. Sulla questione è intervenuto Forte con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Caro Enrico, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone.

Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio, insorgono i suoi fratelli. Sai a volte è dura rispondere, ci vuole forza” – ha scritto l’artista spiegando che gran parte della sua l’ha impiegata per sconfiggere il tumore.

Il neomelodico: ‘Quello che definisci pattume è il mio lavoro, ci vuole forza per rispondere e l’ho impiegata per vincere il tumore’

“Ho stretto la mano alla morte ma non è riuscita a tirarmi con sé. Il pattume ce l’ha fatta e non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella credevamo. Allora capirai se non ho lo forza ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto, a presto”.

La cantante Nancy Coppola è tra i cantanti che si sono schierati con il neomelodico ed hanno ribattuto duramente a Brignano. “Hai offeso il mio collega Mario Forte chiamandolo ‘pattume’ semplicemente perché stava facendo il suo lavoro. Eppure non mi sembra che qualcuno ti abbia mai chiamato monnezza per le tue battute ironiche. Ma visto che siamo a questo te lo dico io”.

Nancy Coppola a Brignano: Non mi sembra che qualcuno ti abbia chiamato monnezza per le tue battute’

Paola Pezone ha punzecchiato l’attore sottolineando che stava cercando un po’ di pubblicità per i suoi spettacoli. “Hai avuto un po’ di visibilità grazie alla pattumiera”. Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, ha chiarito che il commento non è stato scritto dal marito precisando che ama la musica napoletana e che la sua sorpresa come ospite al matrimonio era Sannino.

Flora Canto chiarisce: ‘Il commento non è stato scritto da mio marito, stiamo verificando se il profilo è stato hackerato’

“Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto. Quindi appena sapremo cosa è successo e se hanno hackerato il profilo sarai il primo a saperlo“. Mario Forte, 32 anni, è cresciuto nel quartiere di Nino D’Angelo, San Pietro a Patierno, ed oltre a vincere il tumore ha superato l’ostacolo Covid.