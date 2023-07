Pino Insegno, il ‘ graffio’ della gatta nera Ainett Stephens: ”Pretendo delle scuse’ (VIDEO)

Non è tardata ad arrivare la replica di Ainett Stephens a Pino Insegno. L’artista, parlando del suo ritorno a Il Mercante in fiera, in onda su Rai 2 in autunno, aveva riferito che la ‘gatta nera’ ci sarà anche nella nuova edizione del programma ma che non sarà l’ex gieffina a ricoprire il ruolo per questioni anagrafiche.

Pino Insegno aveva escluso il ritorno di Ainett Stephens a Il Mercante in fiera per questioni anagrafiche

“Vi dico una cosa: adesso che ho 40 anni mi sento meglio. I 40 sono più belli dei 30 e più belli dei 20, perché oggi ho una consapevolezza e quelle pochezze che mi preoccupavano quando avevo 20 anni, ora non mi preoccupano più. non dobbiamo avere paura più dei maschietti.

Siamo più radiosi. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo”.

La replica della venezuelana: ‘Persone rimaste ad antichi retaggi’

Pino Insegno aveva detto che ci sarà la gatta nera, ma non sarà Ainett Stephens perché “è diventata un po’ più grande. Sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”. Un’affermazione che la 41enne venezuelana, naturalizzata italiana, non ha gradito. “Persone rimaste agli antichi retaggi: è inammissibile”.