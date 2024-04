Carla Bruni a Belve: ‘L’adulterio non è un peccato’, la stoccata alla sorella

Protagonista di un’intervista ironica, e al tempo stesso profonda, ospite di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, in onda martedì 2 aprile in prima serata, è l’ex top model ed ex premiere dame di Francia, Carla Bruni che proprio sul suo ruolo di premiere dame fa un racconto inedito e pungente: “Era un ruolo interessante, un’occasione unica… certo non lo vivrei tutti i giorni, sono felice che sia finito”.

Carla Bruni a Belve sulla mancata rielezione di Sarkozy: ‘Un sollievo? Pregavo proprio’

E quando Francesca Fagnani le chiede se la mancata rielezione di Sarkozy sia stata un sollievo: “Sì, pregavo proprio”. Quindi state meglio adesso? incalza la giornalista: “Molto meglio adesso” – risponde decisa Carla Bruni. La giornalista le chiede poi se il suo essere illegittimo abbia avuto ripercussioni sulla sua vita e la cantautrice ammette: “Sì. L’adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell’amore“. Lo sopporterebbe quindi?”, chiede Fagnani nel suo matrimonio? “Sì, lo sopporterei, se fosse un adulterio così. Se si innamorasse, no, lo sgozzerei”.

Fagnani chiudendo: “Ma è successo?” “Non lo so, però è vivo” – risponde Bruni , ridendo. Sul rapporto con la sorella, la regista Valeria Bruni Tedeschi la conduttrice ottiene una confessione amara: “Mi sento usata, non rappresentata. Fa solo film ispirati alla mia famiglia… mi sono vista come un’ubriacona. Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?”.

E sulla tendenza alla dipendenza dall’alcool chiosa: “Certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta. Io non ho limite. L’alcool è fatto per le persone che hanno la moderazione, io non ho la moderazione, non è nata con Me”. La conduttrice le ha letto anche un passaggio del libro del Generale Vannacci in cui raccontava di essere stato compagno di scuola alle elementari della modella. “Ricordo il cognome. Ha acquisito una certa notorietà? E per cosa… “. Oltre a Carla Bruni , ospiti di Francesca Fagnani nella prima puntata nella nuova stagione di Belve sono Matteo Salvini e Loredana Bertè.