Beatrice Luzzi potrebbe tornare a settembre in tv: provino per il talent di Rai 1, il sogno dei fan

Non ha vinto ma è stata la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello. Beatrice Luzzi potrebbe tornare presto sul piccolo schermo.

Beatrice Luzzi non sarà opinionista del Grande Fratello

I fan dell’attrice confidavano di vederla opinionista del reality show di Alfonso Signorini al fianco di Cesara Buonamici. Una speranza che sembra essere già svanita in quanto la romana ha indirizzato le sue attenzioni verso un altro amato programma televisivo. Beatrice Luzzi potrebbe sbarcare su Rai 1. Secondo alcune indiscrezioni ha sostenuto i provini per partecipare a Tale quale show. In attesa della risposta di Carlo Conti, la partecipazione al casting è il segnale che l’artista non è stata contattata per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello come opinionista.

Dopo l’esperienza nel reality, Beatrice Luzzi spera di fare un percorso diverso. Secondo alcuni rumors, però, Carlo Conti punterebbe per la nuova edizione di Tale e quale show su un cast composto da artisti che arrivano dal mondo della musica. Tra gli altri sono stati provinati Manuela Villa, Pamela Petrarolo e Katia Ricciarelli.

L’attrice ha fatto il provino per partecipare a Tale e quale show

Niente da fare per Sophie Codegoni che dovrebbe ricoprire il ruolo di opinionista in Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4. Hanno provato a strappare il sì anche le sorelle Jessica e Lulù Selassiè, Carmen Di Pietro, Patrizia Pellegrino, Rosanna Banfi, Federico Fashion Style, Massimiliano Varrese e Giorgio Manetti.