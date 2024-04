Crociera da incubo per 8 turisti: ‘Abbandonati sull’isola deserta di São Tomé’

La vacanza da sogno di una coppia locale si è trasformata in un incubo per otto turisti tra cui due anziani e una donna incinta. Jill e Jay Campbell, una coppia di Garden City, sono stati abbandonati su una piccola isola, São Tomé, al largo della costa africana dopo che la loro nave da crociera è partita senza di loro.

Jill e Jay Campbell hanno raccontato che stanno vivendo un incubo: ‘Le scialuppe non sono tornate a prenderci’

“Stavamo aspettando che le scialuppe tornassero a prenderci perché la nostra barca era ancorata al largo del porto, ma non l’hanno fatto e siamo rimasti bloccati qui” – ha detto Jay Campbell. I Campbell erano in crociera da 21 giorni da 8 giorni, iniziata in Sud Africa e fermata sull’isola di São Tomé.

“Stavamo facendo un giro dell’isola ma abbiamo avuto un problema durante il tour e non ci hanno riportato indietro in tempo” – ha detto Jay. Nonostante l’intervento della guardia costiera dell’isola, la nave da crociera si è rifiutata di far tornare a bordo loro e molti altri, lasciando alcuni senza soldi, medicine, certificati di vaccinazione richiesti dall’immigrazione e tutti gli altri effetti personali lasciati nelle loro cabine.

I Campbell affermano che molti di questi passeggeri sono anziani, uno dei quali soffre di problemi cardiaci, uno paraplegico e una donna incinta. Dicono che uno dei passeggeri anziani abbia subito una commozione cerebrale, ferite multiple e amnesia durante un tour dell’isola sponsorizzato da Norwegian Cruise Lines.

La Norwegian Cruise Lines si difende: ‘Gli ospiti sono responsabili di tornare alla nave all’orario pubblicato’

“Sebbene si tratti di una situazione davvero spiacevole, gli ospiti sono responsabili di assicurarsi di tornare alla nave all’orario pubblicato, che viene comunicato ampiamente tramite l’interfono della nave, nella comunicazione quotidiana e affisso poco prima di scendere dalla nave” – ha dichiarato un portavoce della compagnia ha detto la compagnia di crociera che ha aggiunto che Norwegian Cruise Line è in contatto con le persone rimaste sull’isola, ma ha aggiunto che tali ospiti sono responsabili di eventuali spese di viaggio per raggiungere la nave al successivo porto di scalo.