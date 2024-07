Bologna, Madalina si allontana da casa a 3 anni il giorno del compleanno: nonna disperata, ritrovata

Un compleanno da ricordare per Madalina, una bimba di tre anni che festeggia la ricorrenza il 15 luglio, e per i suoi genitori. La piccola si era allontanata da casa sua, in via Vezza a Bologna, in zona San Donato, ma grazie a un operaio e alla polizia è stata ritrovata in pochissimo tempo in via Tartini.

Madalina ha approfittato di un momento di distrazione della nonna per uscire di casa

La bimba era in casa con la nonna mentre la madre era al lavoro e il padre era uscito per comprare il necessario per festeggiare il suo compleanno. Approfittando di un momento in cui la nonna era impegnata a preparare la colazione per lei e per la sorellina di 4 anni, è uscita di casa da sola fino ad arrivare a un cantiere a un centinaio di metri dall’abitazione. La nonna, dopo pochi minuti, si è accorta che non c’era più e disperata è uscita in strada per cercarla. Nel frattempo, un operaio di 65 anni che lavora nel vicino cantiere ha notato la bimba da sola e ha chiamato il 113. Gli agenti di una volante sono arrivati immediatamente e hanno trovato la bambina in buona salute.

La bimba trovata da un operaio davanti ad un cantiere, l’abbraccio con la nonna in lacrime

Non potendo avere informazioni dalla bimba, i poliziotti hanno iniziato a girare per la zona, fino a che non hanno notato una donna anziana in lacrime nei pressi del cantiere. Pensando potesse essere una familiare della bimba si sono avvicinati e una volta appurato che fosse la nonna l’anziana ha potuto riabbracciarla. Infine durante l’attesa dell’arrivo dei genitori in Questura, gli agenti della polizia di Bologna hanno giocato con lei consegnandole anche un album da colorare e dei giocattoli.