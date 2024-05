Chi è la moglie di Lautaro Martinez, Augustina Gandolfo strega Fabio Fazio che le dà un consiglio

Ha raccontato alcuni aneddoti del Lautaro Martinez papà e uomo di casa ed ha anche conquistato Fabio Fazio. Augustina Gandolfo ha seguito l’intervista al capitano e bomber dell’Inter della seconda stella dalla prima fila della platea riservata agli spettatori di Che Tempo che fa in occasione della puntata del 5 maggio.

Augustina Gandolfo a Che tempo che fa parla del Lautaro Martinez casalingo: ‘É un maniaco dell’ordine’

La moglie del Toro ha spiegato che da quanto è diventato papà è più tranquillo. “Prima si arrabbiava per tutto. Anche quando guidava”. Augustina ha svelato poi che Lautaro Martinez è un maniaco dell’ordine. “Per andare a letto deve avere tutto in ordine e sotto controllo. Tutto piegato e ordinato” – ha riferito la partner dell’attaccante nerazzurro.

In chiusura di puntata Fabio Fazio si è complimentato con Augustina Gandolfo . “Dovrebbe fare tv” – ha affermato il conduttore di Che tempo che fa che ha aggiunto. “Spero che stasera la notino in tanti, perché se io fossi… Non conto niente, ma se io fossi uno che conta le farei fare televisione”. Poi le ha consigliato di dire che le piace lo sport (“Abbiamo il 50% delle possibilità in più”) con la partner di Lautaro che ha confermato di seguirlo e di essere tifosa dell‘Inter. Poi ha dato vita ad un mini provino invitandola a domandare qualcosa al capitano nerazzurro. “Cosa diresti ai nostri figli che ti vedranno tra 5 anni in questa puntata?”

Lautaro uomo (ossessivamente) ordinato come racconta sua moglie Augustina “Deve essere tutto perfetto e allineato pure”. Come Rafa Nadal con le bottigliette dell’acqua 😄#CTCF #lautaro #lautaromartinez #nadal pic.twitter.com/y5g8epDz6y — Barbara Grassi (@bargrassi) May 5, 2024

Fabio Fazio elogia Augustina Gandolfo: ‘Dovrebbe fare la tv, spero che la notino in tanti’

L’attaccante dell’Argentina campione del mondo 2022 ha ammesso che era un po’ nervoso all’inizio e che dedica “questa puntata ai suoi figli”. Augustina Gandolfo sulle orme di Wanda Nara dopo quest’uscita? In Italia la moglie di Lautaro è diventata un’influencer da 1,5 milioni di follower. In Argentina lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento. Nel 2018 il fidanzamento con il Toro che ha poi seguito in Italia.

Appassionata di fitness e palestra, nel 2021 è diventata madre di Nina. Ad agosto 2023 la famiglia si è allargata con l’arrivo di Theo. In zona Brera ha aperto un ristorante (Coraje) che si basa sull’incontro tra la cucina italiana con quella argentina. Ad occuparsi del menù lo chef napoletano Domenico Paesano.