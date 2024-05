Itas Trentino e Prosecco Conegliano, Italia sul tetto d’Europa nel volley maschile e femminile

Il volley italiano, anche a livello di club e con il notevole contributo di giocatori e giocatrici provenienti da altri paesi, continua a stare sul tetto del mondo.

Conegliano campione d’Europa

Conegliano trionfa nel derby italiano con Milano nella finale di Champions League ad Antalya

La conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, è arrivata da Antalya, dove si sono giocate le finali delle due Champions, la maschile e la femminile, che hanno incoronato Itas Trentino e Imoco Prosecco Conegliano. In quest’ultimo caso quella veneta, battendo (al tie break) nel derby italiano l’Allianz Vero Milano, ha confermato di essere un’autentica corazzata, nel senso che in Turchia ha completato il proprio poker di successi di questo suo anno magico, trionfando in Europa dopo i successi in Supercoppa italiana, Coppa Italia e campionato (dove aveva chiuso imbattuta la stagione regolare).

Una stagione indimenticabile, per merito di un gruppo di giocatrici fortissime e di coach Daniele Santarelli, 42enne ‘mago’ umbro di Foligno, che ha reso vincente, da ct, anche la nazionale della Turchia. Intanto bisogna aggiornare l’albo d’oro di Conegliano, che ora ‘contiene’ 7 scudetti, 2 Mondiali per Club, 2 Champions League, 6 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane. Come dire un dominio, per lo sconforto di Paola Egonu che, pur risultando la miglior marcatrice di Milano con 19 punti, non è riuscita, almeno per ora, a iscrivere il proprio nome nella storia diventando la prima giocatrice della storia a conquistare la Champions con quattro diversi club.

Ci è riuscita con Novara, proprio Conegliano e l’anno scorso con il Vakifbank Istanbul, per riuscirci con Milano dovrà ancora attendere, e intanto si dedicherà alla nazionale e al sogno di Parigi. E’ festa anche a Trento, dove l’Itas ha riportato a casa la Coppa 13 anni dopo l’ultimo trionfo continentale. E’ il quarto della serie, e promette di non essere l’ultimo di una società che rimane molto ambizioso nonostante il susseguirsi delle stagioni.

Itas Trentino

Trento soffre ma trionfa al tiebreak contro lo Jastrzebski Wegiel

A differenza della vittoria di Conegliano, sudata fino al 3-2 finale e quindi al tie break, quella di Trentino è stata agevole, con un secco 3-0 ai danni dei polacchi dello Jastrzebski Wegiel, in cui Alessandro Michieletto è risultato mattatore con una serie di bordate impressionanti e 16 punti finali. Molto bene anche Lavia, Kozamernik e Sbertoli. Così è stata dimenticata, nel modo migliore, la delusione del campionato, in cui lo scudetto l’ha vinto Perugia, e avanti con le prossime sfide.