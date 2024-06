Chi era Mirna, morta la content creator: dal make up alla sensibilizzazione per i disturbi mentali

“Sarai sempre con me, ti ho amato. Angelo mio”. Il post che i 130mila follower di Mirna, Crepuscoloveleno13 su TikTok, non avrebbero mai voluto leggere. Ad annunciare la prematura scomparsa della seguitissima content creator è stata la madre, Cristina Camino, sul suo profilo social.

Morta Mirna, il triste annuncio della madre: su TikTok era seguita da 130mila follower

Nel rispondere a chi chiedeva cosa le era accaduto la congiunta ha spiegato che la figlia dopo essere uscita dalla struttura sembrava stare bene. “Anche al suo psichiatra sembrava ma era come bloccata dal suo demone interiore. Esternava con i disegni, come sapete. Grazie per la vicinanza”. In tanti hanno preferito rispettare la discrezione della famiglia anche se qualche ipotesi è inevitabilmente circolata.

Con coraggio Mirna, conosciuta con il nickname @twilightvenom13, cercava di sensibilizzare chi seguiva costantemente i suoi contenuti sulla delicata problematica dei disturbi mentali dopo aver conquistato la ribalta social i suoi video GRWM (Get ready with me) in cui si truccava mentre raccontava episodi di vita quotidiana sfoggiando uno stile unico e originale. Non solo Make up ma anche tanti lavori artistici.

‘Era come bloccata dal suo demone interiore’

Una tematica che la toccava profondamente in quanto lei stessa aveva riferito di soffrire un disturbo borderline della personalità. Il 13 giugno su Instagram aveva parlato del suo malessere con un pensiero che accompagnava uno dei suoi ritratti. “Ho perso pezzi importanti di me. Ora si è formata una voragine che mi ricorda costante di essere lì e ogni respiro è un coltello tagliente e omicida”. Mirna aveva anche un canale YouTube. “Ciao Mirna, mi hai insegnato a non vergognarmi dei miei mostri” – ha scritto un follower.