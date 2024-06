Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2024, per Aras Senol l’Honduras non è una… Terra Amara

L’Honduras non è una … Terra Amara per Cetin. Al termine di un percorso durato 60 giorni (14 puntate) Aras Senol ha vinto L’Isola dei Famosi 2024 con il 69% delle preferenze. All’attore è andato il montepremi di 100.000 euro con la metà che ha devoluto in beneficenza alla Fondazione Giulia Cecchettin. “Mi ha colpito la sua storia quando sono andato a Verissimo”. In occasione dell’ultimo atto del reality è stato raggiunto dalla fidanzata, Eylul Sahin, che ha riabbracciato dopo una faticosa prova a nuoto da un’isola all’altra.

Aras si confonde e parla in italiano alla sua ragazza 😂#Isola pic.twitter.com/VWDRSQHUUS — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Aras Senol trionfa a sorpresa e devolve metà premio alla Fondazione Giulia Cecchettin, sul podio Samuel Peron ed Edoardo Stoppa

Al secondo posto si è classificato il ballerino Samuel Peron, ripescato e finalista misterioso che per alcuni giorni ha vissuto su una playa diversa rispetto a quella riservata ai compagni di avventura. Terzo Edoardo Stoppa, il grande favorito della vigilia e super protagonista delle prove. Per uno scherzo del destino l’ultima gli è stata fatale.

L’ex inviato di Striscia la notizia non ha nascosto un pizzico di amarezza ma ha almeno potuto lasciare l’Honduras con la partner, Juliana Moreira. La finalissima è stata caratterizzata da sfide e sorprese per i naufraghi superstiti con Edoardo Franco che è stato il primo ad uscire dalla contesa dopo il duello con l’attore turco. Quarta classificata Alvina Verecondi Scortecci mentre Artur Dainese ha chiuso al quinto posto.

Aras donerà parte del suo premio alla Fondazione Giulia Cecchettin ❤️#Isola pic.twitter.com/IDeFpBDs4D — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Vladimir Luxuria si commuove: ‘Ero alla prima conduzione e mi sono impegnata al massimo’

“Ero alla prima conduzione e posso dire che mi sono impegnata al massimo” – ha detto Vladimir Luxuria durante la finalissima dell‘Isola dei Famosi 2024 dopo le critiche che hanno caratterizzato la sua prima esperienza da conduttrice del reality che aveva vinto nel 2008 prima di diventare pungente ed apprezzata opinionista. Dopo la proclamazione del vincitore non ha trattenuto la commozione. Giudizi negativi che non hanno scalfito Pier Silvio Berlusconi che ha difeso con convinzione la sua scelta. L’ad Mediaset ha ammesso di non essere rimasto soddisfatto dall’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi puntando l’indice sul cast ed, in particolare, sul comportamento di alcuni concorrenti maschili (Francesco Benigno).