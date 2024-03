Chiara Ferragni come Joker, la copertina de L’Espresso divide il web: interviene Selvaggia Lucarelli

Un primo piano col trucco che cola, rosso e blu, come quello di un pagliaccio. É il ‘ritratto’ di Chiara Ferragni che campeggia sulla nuova copertina de L’Espresso, che annuncia un’inchiesta giornalistica e titola ‘ Ferragni Spa: Il lato oscuro di Chiara’.

Ferragni ritratta come Joker nella copertina del nuovo numero de L’Espresso: ‘Il lato oscuro di Chiara’

Il settimanale uscirà in edicola venerdì 8 marzo, giorno della Festa della donna, ma l’immagine di Ferragni come Joker è ormai virale sui social, dove gli utenti si dividono e le opinioni sono molto discordanti. C’è infatti chi considera eccessiva e di cattivo gusto la scelta del settimanale. “Una copertina che non c’entra niente con il giornalismo ma che è pregna di una violenza inaudita” – scrive qualcuno. “Menateje pure già che ce semo” – scrive in romanesco un altro.

E un’altra aggiunge: “Da donna, mi sento sfregiata. L’Espresso è una rivista di attualità e mi disgusta pensare che il racconto dell’attualità debba passare attraverso lo scherno feroce”. Ma sono molti anche i commenti di internauti che mostrano di condividere -o di non condannare- la scelta dell’Espresso. “Copertina azzeccata che rende decisamente l’idea di chi sia realmente Chiara Ferragni” – scrive un altro utente.

La cover divide il web si divide, Selvaggia Lucarelli: ‘Ignorano cosa sia il potere’

“Qui la stanno trattando emplicemente come un’adulta di potere. Lo so che il suo aspetto delicato confonde molto. Ma è un’adulta di potere. Nel bene e nel male” – aggiunge un’altra. C’è chi punta sul fatto che non sia un ‘trattamento’ esclusivo riservato all’influencer: “Che poi L’Espresso di copertine così ne ha fatte, ma guai a toccare Chiaretta eh” – si ironizza. A commentare la cover anche Selvaggia Lucarelli: “Gente che non ha mai letto un giornale pensa che non sia mai esistita una copertina simile. E si concentra sulla foto, mica su quello che c’è scritto sotto la foto” – scrive nelle sue stories di Instagram.

“L’indignazione di alcuni per la copertina de L’Espresso è chiaro indizio di quante persone ignorino cosa sia il potere. Quella copertina non affossa. Sancisce il fatto che Ferragni sia (sia stata?) una donna di grande potere e che come tale subisca gli effetti della caduta conquistandosi copertine irriverenti, amare, sarcastiche” – ha aggiunto su X (Twitter).