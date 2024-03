Chiara Ferragni a Che tempo che fa: ‘Con Fedez mi sento, vediamo’, dal pandoro gate al video in tuta

Chiara Ferragni non ha escluso una possibile ricomposizione del rapporto con Fedez ma ha anche parlato dello tsunami che l’ha travolta da quando è esploso il pandoro gate. “Il 15 dicembre 2023 la sentenza dell’Antitrust è stata uno spartiacque. Se le persone hanno frainteso, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. Da lì è iniziato un momento di grande cambiamento”.

Chiara Ferragni sul pandoro gate: ‘Ho fatto tutto in buona fede, voglio restituire tutto’

Così l’influencer Chiara Ferragni , ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. “Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. È stato un momento di grosso cambiamento” – ha aggiunto.

“Caso pandoro? Avevo fatto in totale buona fede, alcune persone hanno frainteso. Chiedo scusa, non faccio più operazioni di questo genere. Voglio restituire tutto. È stato un momento di grosso cambiamento. Io non sono dell’idea che la beneficenza vada fatta in maniera privata, dirlo può creare emulazione, accendere un faro come quando l’ho fatta a Sanremo quando ho deciso di devolvere il mio cachet all’associazione Dire che protegge le donne contro la violenza” – ha sottolineato l’influencer.

“Se c’è stato un fraintendimento vuol dire che c’è stato un errore. Ora non devo essere per forza perfetta, è bello far vedere le imperfezioni. Le insicurezze che avevo da ragazzina me le porto adesso, è importante parlare delle insicurezze che ci portiamo dietro” – ha aggiunto l’imprenditrice digitale.

– "Qualcuno può essere stato indotto a pensare che comprando il pandoro faceva beneficenza?"

– "Se qualcuno l'ha capita così c'è stato un errore" #CTCF pic.twitter.com/GaqTy0csPk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 3, 2024

‘Quando le cose vanno male i social media diventano un incubo’

“I social media diventano un incubo quando le cose vanno male, è un gioco. Quando le cose vanno bene ti senti invincibile, quando vieni criticata aspramente ti senti un po’ accerchiata ed è stato difficile negli ultimi mesi”. Chiara Ferragni si è soffermata anche sul video delle scuse fatto in tuta grigia. “Da due giorni avevo quella tuta e prima di fare il video mi sono anche truccata un po’. Non è stata una cosa preparata ma hanno detto anche quello”.

“Momento di allontanamento con Federico? Vediamo, non so. Dietro qualsiasi mossa io faccio si pensa che ci sia un pool di esperti, non è così. Non è una strategia. Non c’è differenza tra mondo reale e virtuale “. Così l’influencer Chiara Ferragni , ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. “Vuoi un clinex?”, le chiede Fazio poco prima. “No, ce l’ho. Mi avevi detto che mi sarebbe servito, me lo sono portato”, risponde lei, commossa nel vedere i video postati sui social dell’ultimo anno con Fedez, dalla malattia al rapporto con i figli Leone e Vittoria in casa.

‘Con Fedez è un momento di crisi come ne abbiamo avuto in passato’

“É un periodo di crisi come ne abbiamo avuto in passato. Questo un po’ più forte. Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte. Vediamo come andrà. Ora le priorità sono i miei due figli. L’augurio che mi faccio e che faccio è quello di vivere più nel presente. Abbiamo il cervello sempre proiettato al futuro e non ci godiamo il momento, il presente. Ogni tanto il telefono bisognerebbe metterlo via”.