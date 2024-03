Fedez difende Chiara Ferragni e si scaglia contro l’Espresso, l’influencer diffida l’editore

Nonostante la crisi coniugale, Fedez dimostra di essere al fianco della moglie, Chiara Ferragni. In una storia su Instagram, sulle note del brano suo e di J-Ax ‘Pieno di stronzi’, il rapper si scaglia contro la copertina de L’Espresso dal titolo ‘Il lato oscuro di Chiara’ dove la moglie appare truccata da Burlone.

Fedez pubblica la foto di Ammaturo de L’Espresso con il trucco da clown: ‘A quando un’inchiesta sul vostro proprietario’

La scelta del settimanale ha suscitato diverse polemiche e discussioni e, mentre Chiara Ferragni dà mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, Fedez sui social lancia la provocazione menzionando l’attuale proprietario de L’Espresso, Donato Ammaturo, noto imprenditore nel settore petrolifero. E così nelle storie del rapper si vede una foto di Ammaturo con lo stesso trucco da clown utilizzato per coprire il volto di Chiara Ferragni e la scritta: “A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”.

E ancora: “ma delle intercettazioni di esponenti della mafia in cui si parla del proprietario de L’Espresso ne parlerete mai? Ah no, da quando vi ha comprato stranamente non ne parlate più” – scrive il rapper per poi ‘scusarsi’ di un errore : “Mi sono sbagliato. Chiedo scusa: le intercettazioni non sono di esponenti mafiosi ma di esponenti della ‘ndrangheta”. Infine, il rapper rivolgendosi sempre al settimanale ironicamente domanda: “Che dite? A Carnevale venite a fare un giro con noi vestiti da Ronald McDonald? Che con le 4 copie che venderete in più mi sa che ci scappano anche i coriandoli”. L’intervento di Fedez rappresenta la sua prima difesa pubblica della moglie dopo la notizia dell’annuncio della crisi della coppia.

Nel frattempo Chiara Ferragni decide di reagire contro L’Espresso, che la mette in copertina con le sembianze di Joker. Come si legge in una nota, “ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, inclusa quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”.

I legali di Chiara Ferragni diffidano l’editore de l’Espresso

Contestualmente i legali hanno “diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per venerdì 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”. Gli avvocati “contestano la portata pesantemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”.