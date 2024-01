Chiara Ferragni riceve la mer..na di Striscia per il parcheggio a via Monte Napoleone: la reazione

Non c ‘è pace per Chiara Ferragni: l’influencer è stata immortalata da Striscia la notizia con il Suv fermo con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore della Milano della moda.

Chiara Ferragni parcheggia il Suv con le 4 frecce in via Monte Napoleone, Vittorio Brumotti le consegna la merd..na

Vittorio Brumotti ha consegnato all’influencer la “merdina“, l’oggetto che consegna solitamente a chi occupa la strada in posti riservati a disabili e pedoni. Il ciclista e volto della tv le ha fatto notare che non si lascia l’auto così e Chiara Ferragni gli ha risposto: “Hai ragione”.

Nel frattempo la Società cerealitalia Id spa “ha fornito ai funzionari dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato tutta la documentazione utile, relativa alle uova di Pasqua ‘Dolci Preziosi – Chiara Ferragni ‘ 2021 – 2022″. Lo afferma la società pugliese in una nota in relazione alla vicenda delle uova di Pasqua vendute con la sponsorizzazione di Chiara Ferragni . “Il tutto si è svolto in un’ottica di massima collaborazione e la società ha contribuito con ogni informazione rilevante”.- ha chiosato – aggiunge la società.

L’influencer all’inviato di Striscia la notizia: ‘Hai ragione’, la nuova azione del Codacons

Dall’altra parte il Codacons ha chiesto all’Antitrust ed alle Procure della Repubblica di “indagare anche sull’operazione di beneficenza ”Oreo” che ha visto coinvolta Chiara Ferragni“. L’associazione a difesa dei consumatori ha presentato un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza e alla magistratura e una istanza d’accesso all’azienda dolciaria finalizzata ad avere tutti i dati circa la campagna di solidarietà avviata con l’influencer.