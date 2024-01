Il Regno Unito è sotto choc. Un bimbo di 2 anni, Bronson Battersby, è morto di fame dopo che il padre con cui viveva, Kenneth, è stato ucciso da un infarto. Il piccolo è stato trovato senza vita il 9 gennaio rannicchiato accanto al padre 60enne nella loro casa a Skegness, nel Lincolnshire, in Inghilterra.

I due erano seguiti dagli assistenti sociali, che si erano recati da loro l’ultima volta il 2 gennaio. Quel giorno, però, Battersby non aveva aperto la porta. L’operatrice aveva quindi contattato la polizia, per poi andare di nuovo all’abitazione due giorni dopo senza ricevere alcuna risposta. La famiglia ha raccontato al Sun che infine il 9 gennaio l’ assistente sociale è entrato nella casa utilizzando una chiave del padrone dell’immobile.

La madre del bambino, Sarah Piesse, 43 anni, ha detto di aver visto suo figlio l’ultima volta prima di Natale, dopo una lite con Kenneth Battersby. Sono in un incubo vivente e non mi sveglierò mai. Non riesco a pensare ad altro, a lui che muore di fame, che allunga una mano” – ha detto, disperatamente, aggiungendo che il figlio è stato trovato a pochi centimetri dal frigorifero. E ancora: “I suoi ultimi momenti li ha trascorsi da solo e doveva essere molto assetato e affamato. Avrà pianto. Sarà stato così confuso”.

Nella sua commovente testimonianza, Sarah ha puntato il dito contro gli assistenti sociali, accusandoli di non aver fatto abbastanza. A suo avviso, nonostante il mancato intervento della polizia, avrebbero dovuto agire in modo più decisivo già il 2 gennaio, quando ancora, forse, il piccolo si poteva salvare. Si ritiene che l’uomo sia morto di infarto non prima del 29 dicembre.

I risultati dell’autopsia hanno rilevato che Bronson è invece morto di disidratazione e fame. Kenneth Battersby era disoccupato e aveva problemi cardiaci che gli avevano causato una grave itterizia nei mesi precedenti la morte. Il consiglio della contea del Lincolnshire ha avviato un’indagine sulla morte del bambino, che era stato classificato come vulnerabile e soggetto a controlli almeno una volta al mese da parte dei servizi per l’infanzia.