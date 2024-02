Drusilla Foer ricoverata per polmonite bilaterale: ‘Uccellacci del malaugurio’ (VIDEO)

Ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori. A rendere noto è la stessa artista fiorentina in un video ironico pubblicato sui suoi profili social nel quale rassicura: “Ci rivediamo presto”.

Drusilla Foer annuncia il ricovero in ospedale per polmonite bilaterale e scherza con parenti e amici in un video

Nel video condiviso da Drusilla Foer su Instagram si vedono alcuni amici e familiari intorno al letto di ospedale, che le raccomandano di muoversi lentamente, di riposarsi, e anche di fare testamento e di ricordarsi di loro. “Ma cosa dite? Uccellacci del malaugurio – risponde Drusilla. Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora” – ha riferito tranquillizzando i fan con la consueta ironia.

L’artista è stata costretti a rinviare le date previste dello spettacolo Venere Nemica che avrebbe dovuto tenere in questi giorni in varie città d’Italia. Il tour è iniziato a gennaio, molte date sono già sold out.