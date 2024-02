Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: ‘Momento doloroso’, sul web il boom della veglia di preghiera

Dopo Fedez anche Chiara Ferragni rompe il silenzio televisivo rispondendo all’inviato di Pomeriggio 5. “È un momento doloroso.” – commenta così Chiara Ferragni , raggiunta da Michel Dessì, inviato della trasmissione condotto da Myrta Merlino su Canale 5, che le chiedeva come stesse, nel corso della puntata del 26 febbraio del talk show. “Non ho niente da dire, posso andare dalla psicologa?”

Chiara Ferragni come Fedez, rompe il silenzio televisivo a Pomeriggio 5: ‘Posso andare dalla psicologa’

Nel frattempo c’è da registrare un clamoroso risultato ottenuto da un’iniziativa nata sul web in relazione alla crisi coniugale dei Ferragnez. Un’ironica ‘veglia di preghiera’ di 48 ore per salvare il matrimonio in crisi dei loro beniamini, Chiara Ferragni e Fedez. Un’idea scherzosa, una boutade nata su Facebook dall’utente Giggi Ilpescatoreabusivo Scacabarozzi che però, non è uno scherzo, ha raggiunto in pochi giorni la bellezza di quasi 70mila persone.

Utenti che, per gioco o sul serio, hanno aderito all’iniziativa: nei confronti dell’evento lanciato dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio alla mezzanotte di oggi, lunedì 26 febbraio, oltre 50mila hanno cliccato il tasto ‘mi interessa’, e in 15mila hanno espresso la volontà di partecipare.

Utente lancia su Facebook la veglia di preghiera per salvare il matrimonio dei Ferragnez: in 50mila aderiscono

“I nostri beniamini hanno bisogno di noi, Solo la preghiera ci può aiutare!” – si legge nella spiegazione dell’iniziativa lanciata sul social, intitolata ‘Veglia di preghiera per salvare il matrimonio dei Ferragnez’. Nata in risposta alle voci che vedrebbero l’unione tra l’influencer e il rapper al capolinea, la proposta sembra dunque aver coinvolto migliaia di fan.