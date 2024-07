Francesco Chiofalo annuncia la fine della love story con Drusilla Gucci: ‘Successe cose gravi’

“Tutte le cose finiscono. Vi chiedo di avere rispetto perché è un momento difficile per entrambi”. Francesco Chiofalo ha annunciato via social la fine della relazione con Drusilla Gucci. I due si erano conosciuti nel 2021, attraverso alcuni amici in comune, dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi della pronipote del fondatore della casa di moda.

Dopo l’operazione per cambiare il colore degli occhi ‘lenticchio’ ha vissuto un periodo delicato tra ricoveri al pronto soccorso e la chiusura della love story. “L’ennesimo dispiacere in tutta questa situazione per quanto mi riguarda è che ci siamo lasciati in pessimi rapporti”. Senza entrare nei dettagli Chiofalo ha fatto intuire che alla base della rottura ci sono state delle situazioni spiacevoli.

“Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono accadute delle cose gravi che al momento non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là” – ha aggiunto l’ex concorrente de La pupa e il secchione e viceversa. Secondo i ben informati la relazione era in crisi già da un po’ di tempo. I due si erano già lasciati in passato salvo poi tornare insieme.

‘Nel corso di questi anni ci sono tantissimi retroscena che voi non conoscete’

“Nel corso di questi anni ci sono tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Posso dire che ce l’ho messa sempre tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo di avere rispetto per questo momento perché siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile” – ha chiosato il personal trainer romano. Nessuna reazione da parte di Drusilla Gucci che al momento non ha eliminato da Instagram video e scatti e con Francesco Chiofalo.