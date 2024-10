Grande Fratello, Eleonora Cecere interviene dopo le critiche al marito per il ritiro: ‘Mia presenza necessaria’

“Mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno, ho perso tante notti a riflettere. Non avrei mai voluto essere qui per dirti questo… La responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te. Le bambine hanno bisogno di te in una maniera che neanche immagini. Ed anche io ho bisogno di te”. Eleonora Cecere si è ritirata dopo le parole pronunciate dal marito, Luigi Galdiero, durante il confronto nella casa del Grande Fratello.

‘Abbiamo bisogno di te’, Eleonora Cecere si è ritirata dal Grande Fratello dopo il confronto con il marito

Un’uscita di scena che ha destato perplessità e malumori tra i fan del reality con il regista che è finito nel mirino dei social per aver spezzato il sogno della moglie. Molti utenti hanno parlato di una brutta pagina, di patriarcato e di mancanza di rispetto per le aspirazioni lavorative di una donna. C’è da dire che sia il marito di Eleonora Cecere che Alfonso Signorini hanno evitato di entrare nei dettagli del problema che ha spinto Galdiero a chiedere alla moglie di rientrare a casa. Il conduttore, nel tranquillizzare Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, ha spiegato che non era successo nulla di grave. “Le bambine vogliono la mamma”.

Sulla questione è intervenuta Eleonora Cecere con un post condiviso sul profilo Instagram in cui ha fatto chiarezza sui motivi del ritiro dal Grande Fratello. “Ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione. Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita” – ha spiegato l’ex gieffina.

L’ex Non è la Rai: ‘Sono uscita per una questione familiare che richiede la mia presenza’

“Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni. Ringrazio di cuore tutti voi per l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato in questa avventura incredibile. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il team del Grande Fratello per questa opportunità unica. La mia esperienza nella casa è stata breve ma intensa e ricca di emozioni, porterò con me ricordi preziosi. Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni”. Spiegazione che non ha convinto del tutto i follower di Eleonora Cecere.