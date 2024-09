Grande Fratello, la gondoliera Sara Pilla nel cast: la concorrente Nip protagonista di uno storico concorso

Saranno 10 i concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello. Tra questi, come riferito nelle ultime ore da Davide Maggio, ci sarà una gondoliera. Si tratta della 24enne Sara Pilla che vive nel sestiere di San Polo, a Venezia.

Sara Pilla è nata in una famiglia di gondolieri ed ha seguito le orme del papà

La passione per il suo lavoro gli è stata trasmessa dalla famiglia con papà Fabio che l’ha portata in gondola fin da quando era bambina. Sara è riuscita così a realizzare il suo sogno diventando una delle prime donne ad ottenere la licenza nell’incantevole città lagunare. Tra le passioni di Sara Pilla c’è anche la musica. La cantautrice si è diplomata al Liceo Musicale Marco Polo di Venezia ed ha studiato canto a Milano. Suona il fluato traverso e il pianoforte. Ha aspirazioni cinematografiche ed ha sfilato come modella fino a conquistare la fascia di Miss Italia Social nel 2022.

La passione per la musica e l’esperienza a Miss Italia nel 2022

Nella clip di presentazione dello storico concorso di bellezza ha rimarcato quanto sia importante per lei la famiglia definendo il papà un guerriero e la mamma l’artista di casa. “Mia sorella Alice è la ‘tuttofare’, capace di fare qualsiasi cosa, nonostante abbia 11 anni” – ha raccontato rimarcando poi il grande amore per il cagnolino Dallas. “Un fratellino che ci dà un amore incondizionato”. Su Instagram Sara Pilla è seguita da 7800 follower. Ora l’intrigante sfida del Grande Fratello. Al di là delle aspirazioni televisive la 24enne ha più volte ribadito che non intende abbandonare la sua gondola.