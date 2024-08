Grande Fratello, Lino Giuliano nel cast per ‘emulare’ Mirko: il web in rivolta pensa già al televoto

Il suo nome circolava con insistenza da settimane come papabile concorrente del Grande Fratello. Lino Giuliano farà parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sulla falsa riga della passata edizione il conduttore ha deciso puntare su uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island.

Lino Giuliano, da Temptation Island al Grande Fratello passando per l’ultimo confronto con Alessia a Uomini e Donne

Prima di entrare nella casa più spiata degli italiani il 29enne si confronterà nuovamente con Alessia Pascarella a Uomini e Donne ma i faccia a faccia potrebbero non finire qui. La coppia è scoppiata dopo 4 anni di relazione nel reality sui sentimenti. Il rapporto già precario si è definitivamente interrotto per l’intraprendenza del napoletano con le tentatrici ed, in particolare, per il feeling che si è creato con Maika Randazzo che ha frequentato per un breve periodo anche dopo aver lasciato il resort di Santa Margherita di Pula dopo il tentativo disperato di Lino Giuliano di riconciliarsi con la partner in un secondo falò di confronto. Prima di Temptation ha duettato con il fratello cantante neomelodico nel brano Guagliò ed ha fatto alcune prove di recitazione con Armando Incarnato.

La rivolta del web, la scelta di Signorini non convince

La partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello, anticipata da Davide Maggio, ha infiammato il dibattito sul web sulle scelte di Alfonso Signorini. Tanti i commenti negativi con diversi utenti che hanno criticato aspramente la decisione di far varcare la porta rossa al 29enne, già duramente criticato per il suo comportamento durante l’esperienza a Temptation Island. Per molti Signorini il conduttore vuol riproporre un film già visto con Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sui social diversi fan del reality si stanno organizzando per farsi trovare pronti al primo televoto che coinvolgerà Lino Giuliano.