Grande Fratello, sondaggi televoto finalista: chi è favorito tra Beatrice, Massimiliano, Rosy e Grecia

Con la puntata del 26 febbraio il Grande Fratello entra nel vivo con il televoto che decreterà il primo finalista del reality show iniziato l’11 settembre. I fan del reality sono in fibrillazione e fin da quando Alfonso Signorini ha comunicato i 4 ‘concorrenti’ in lizza per giocarsi l’ammissione all’ultimo atto del programma.

Primo finalista Grande Fratello, Beatrice Luzzi favorita con ‘percentuali bulgare’

In nomination sono finiti Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin che per motivi diversi hanno lasciato il segno su questa edizione del Grande Fratello. Su tutti l’attrice, protagonista della serie tv Vivere, che ha catalizzato la maggior parte delle dinamiche.

Sui social impazzano i sondaggi lanciati dai fedeli aficionados delle vicende della casa più spiata dagli italiani. Nessuno dei rilevamenti data esito diverso dalla vittoria con percentuali bulgare di Beatrice Luzzi che sui social viaggia dal 70% all’80%. Alle sue spalle Grecia Colmenares.

Ancora più staccati Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Tutto fa pensare che la busta che aprirà Alfonso Signorini non darà un esito diverso da quello prospettato dai sondaggi con l’attrice che strapperà il primo pass per la finale alla quale arriverà da favorita per la vittoria di quest’edizione del Grande Fratello.