Grande Fratello sondaggi televoto 7 marzo: chi rischia l’eliminazione, un veterano in bilico

In sette al televoto con uno dei veterani di quest’edizione del Grande Fratello che rischia di uscire nel corso della puntata del 7 marzo. Con Massimiliano Varrese e Anita Olivieri, i meno votati degli ultimi due televoti, sono finiti a rischio eliminazione Grecia Colmenares, Letizia Petris, Greta Rossetti, Federico Massaro e Simona Tagli.

Grande Fratello, in sette al televoto del 7 marzo

Sui social impazzano i sondaggi che premiano quasi tutti Simona Tagli che sembra aver conquistato il pubblico, forse anche per la sua vicinanza a Beatrice Luzzi (già finalista), nonostante sia stata entrata per ultimo in gioco con Alessio Falsone. Per la show girl il prosieguo dell’avventura nella casa più spiata dagli italiani non dovrebbe essere a rischio.

Sembrano precipitare pericolosamente le quotazioni di Grecia Colmenares che secondo i sondaggi social rischia seriamente l’eliminazione del corso della puntata del 7 marzo del Grande Fratello.

Sondaggi televoto: Grecia Colmenares verso l’eliminazione, Simona Tagli conquista il pubblico

La star delle soap viene data all’ultimo posto da quasi tutti i sondaggi con Letizia Petris e Federico Massaro che dovrebbero spuntarla sul filo del rasoio. In risalita le quotazioni di Massimiliano Varrese anche se il margini di distacco da Simona Tagli probabilmente sarà piuttosto alto secondo gli ‘exit pool’ della rete. Poche ore e si capirà se le proiezioni social troveranno conferma dal verdetto del televoto durante la 42esima puntata del Grande Fratello.