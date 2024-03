Chi vincerà il Grande Fratello? I sondaggi non hanno dubbi su duello finale e favorita

Chi vincerà il Grande Fratello? Dopo oltre 6 mesi è iniziato il countdown per l’ultimo atto del reality show condotto da Alfonso Signorini con la finalissima che andrà in scena lunedì 25 marzo in prime time su Canale 5.

Grande Fratello, televoto 6° finalista: Sergio D’Ottavi favorito

Il primo atto della lunghissima serata sarà il televoto che decreterà il sesto finalista con Sergio D’Ottavi favorito su Greta Rossetti e Letizia Petris. Poi tra sorprese e confronti ci sarà spazio per televoti in serie fino alla proclamazione del vincitore del Grande Fratello. Sia per i bookmaker che per i sondaggi lanciati sulle pagine social e da alcuni siti non sembrano esserci dubbi sulle favorite.

Beatrice Luzzi parte in pole position su Perla Vatiero. Saranno loro a giocarsi la vittoria finale, per i superstiti della lunga cavalcata del reality di Canale 5 – Rosy Chin, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e il vincitore dell’ultimo televoto – le possibilità di ribaltare il pronostico sono quasi nulle con il terzo gradino del podio obiettivo più realistico con i giochi apertissimi.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero si giocheranno la vittoria finale con l’attrice che parte in vantaggio

A poche ore dalla finale Beatrice sembra poter contare ancora su un discreto margine di vantaggio su Perla Vatiero ma con i televoti flash qualcosa potrebbe cambiare anche per il sostegno della fanbase degli altri compagni di avventura. In ogni caso l’attrice è la grande favorita e, dopo essere stata protagonista della gran parte delle dinamiche, potrebbe assicurarsi il montepremi da 100mila euro.