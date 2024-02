Sylvie Vartan annuncia il ritiro a Domenica In dopo il tour: ‘É il momento di dedicarmi ai nipoti’

Un ultimo concerto a novembre (in tre date l’8, il 9 e il10) al Dome di Parigi e poi il ritiro a vita privata. Lo ha annunciato Sylvie Vartan durante la puntata del 25 febbraio di Domenica In.

“In tutta la vita ho vissuto momenti difficili, ho avuto due incidenti d’auto e perduto persone che amavo, ci sono sempre drammi, ma se fai un mestiere artistico finisci trascinato in un mondo incantato e ci si dimentica dei problemi grazie alle canzoni” – ha spiegato l’artista intervistata da Mara Venier sottolineando quanto sia stato importante per lei il supporto della famiglia.

Con lei c’è il secondo marito, Tony Scott che definisce l’amore assoluto. “É la mia anima gemella, ama le mie stesse cose, un professionista che ha lavorato con grandi nomi della canzone come James Brown“. L’altro legame importante della sua vita è stato l’attore e cantante Johnny Hallyday con il quale ha avuto una relazione di 15 anni. “Con Hallyday siamo sempre rimasti amici anche con mio marito che è talmente generoso e comprensivo e amava e rispettava il cantante e l’attore che era”.

Nel 1993 intervenne durante un suo concerto per cantare per lui per il suo compleanno nonostante si fosse lasciati già da tempo. “É diventato amico del mio secondo marito, è morto troppo giovane”.

Dalle relazioni con Tony Scott e Johnny Hallyday ai due gravi incidenti

Poi l’artista, che festeggerà 80 anni ad agosto, spiega i motivi che l’hanno spinta al ritiro dopo 60 anni di carriera. “Ho deciso di lasciare le scene, sono 60 anni che canto in un tourbillon di valigie e viaggi con tutta la mia famiglia che viaggia con me. Sarà la mia ultima tournée: ci sono libri che non ho letto, film che non ho visto è il momento di dedicarmi a altro come i miei tre nipoti” – ha spiegato la reginetta dello yéyé.