Antonella Fiordelisi senza freni su Anna Pettinelli: ‘Pettirosso ha qualcosa di irrisolto’

“Sono quasi sempre dalla parte delle donne, il quasi si chiama Antonella Fiordelisi“. Uno dei commenti di Anna Pettinelli durante l’esperienza al Grande Fratello dell’influencer che, a distanza di un anno, si è tolto un altro sassolino dalla scarpa nei confronti dell’insegnante di canto di Amici.

Antonella Fiordelisi si toglie un sassolino dalla scarpa dopo gli affondi di Anna Pettinelli quando era al GF Vip

La salernitana ha commentato quanto accaduto durante la puntata del talent tra Anna Pettinelli e il cantante Mida, allievo di Lorella Cuccarini. I rimproveri della conduttrice radiofonica non sono piaciuti ad Antonella Fiordelisi che memore delle stoccate ricevute ha commentato l’accaduto con un post al vetriolo sul social X (Twitter).

“Circa un anno fa sono stata pesantemente attaccata sui social senza poter mai rispondere (perché purtroppo ero reclusa in una casa e di tante situazioni non ne ero a conoscenza) da persone che non conosco minimante tra cui questa Pettirosso” – ha scritto ironicamente la salernitana.

Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi #gfivip — anna pettinelli (@annapettinelli) January 2, 2023

L’influencer difende Mida di Amici: ‘Dietro questa donna c’è qualcosa di irrisolto’

“Ora guardando Amici capisco come a volte avere una buona professione non è sinonimo di felicità. Sicuramente dietro questa donna c’è qualcosa di irrisolto. Mida sei bravissimo, hai talento e personalità”. Già pochi mesi fa Antonella Fiordelisi aveva riservato una stoccato all’insegnante di Amici. “Sono dalla parte di tutti i professori di Amici o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso” – richiamando il commento di qualche mese fa di Anna Pettinelli.