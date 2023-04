Ilary Blasi a Verissimo, la prima volta in tv dopo Totti spiazza Silvia Toffanin: ‘Bastian così’

Prima uscita pubblica per Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti e alla vigilia della prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ospite della puntata del 16 aprile di Verissimo la conduttrice non ha parlato dei risvolti legati alla fine della relazione con l’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi e la separazione, Silvia Toffanin: ‘Ne parleremo quando sarà il momento giusto’

Silvia Toffanin ha spiegato che non è ancora il momento. “Lo faremo quando sarà il momento giusto” – ha precisato la partner di Pier Silvio Berlusconi con l’ex letterina che l’ha ringraziata per aver rispettato i suoi tempi. Non sono mancate le sorprese tra cui il video messaggio dell’amica Michelle Hunziker. “Anche tu come me sei brava a nascondere le sfumature delle tue fragilità… Sei una donna forte, una mamma meravigliosa me per diventare una nonna come te ci vuole tanto tempo”.

Non poteva mancare il saluto di Alvin. “Sapevo che ci tenevi a tenerti in studio ma questa volto ho dovuto dirti di no perché ho saputo che c’era Ilary Blasi.. Quindi dopo tutto quello che è successo preferirei starci più lontano possibile. Essere preso in giro in prima serata su Canale 5 da un’amica non lo tollero” – ha affermato sarcasticamente l’inviato de L’Isola dei Famosi.

L’ironia della conduttrice sull’amore: ‘Bastian così’

Gran finale con Ilary Blasi che, stuzzicata sull’argomento amore da Silvia Toffanin, ha risposto ironicamente: “Bastian così”. Chiaro il riferimento all’imprenditore Bastian Muller-Pettenpohl, al quale è legato sentimentalmente. A questo punto la conduttrice de L’Isola ha messo gli occhiali da sole, ha salutato la conduttrice di Verissimo ed ha lasciato lo studio ballando.