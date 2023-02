Isola dei Famosi 2023, Francesco Salvi papabile naufrago: in Honduras con un dj

L’Isola dei Famosi 2023 sta continuando a prendere forma. Nel cast del reality Mediaset dovrebbe esserci anche Francesco Salvi che in questi giorni è a Roma sul set di un film in uscita ad autunno .

Francesco è da poco tornato anche con il sequel di C’è da spostare una macchina in versione elettrica, un brano eco sostenibile insieme a Mitch dj. Proprio quest’ultimo, noto speaker di Radio 105 conosciuto anche al grande pubblico come Iena oltre che conduttore televisivo e produttore musicale, potrebbe accompagnare il 70enne Francesco Salvi in questa nuova avventura in Honduras.

Nelle scorse ore sono stati anticipati alcuni dei papabili protagonisti de L’Isola dei Famosi. In Honduras dovrebbero approdare, tra gli altri, Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, Pamela Camassa, Alessandro Cecchi Paone e il partner Simone Antolini. Sembra quasi certa la presenza di Fiore Argento, sorella do Asia. Resta qualche dubbio sul nome dell’inviato anche se Alvin sembra viaggiare verso la riconferma.