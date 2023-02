Giovanni Gaito accosta il tir ed evita una tragedia prima di morire sull’A1 tra Frosinone e Ceprano

Ha evitato un incidente che avrebbe potuto provocare conseguenze catastrofiche sull’A1 prima di esalare l’ultimo respiro. Giovanni Gaito, 40enne originario di Saviano (Napoli), era al volante di un tir che trasportava liquido infiammabile quando si è sentito male nel tratto di strada tra Frosinone e Ceprano, in direzione sud.

L’allarme è scattato intorno alle 19:30 di giovedì 24 febbraio quando la polizia stradale è stata allertata per un mezzo pesante che procedeva a zig zag lungo il tratto laziale dell’autostrada A1. Della delicata situazione si sono resi conto anche altri camionisti che hanno cercato di far da barriera tra il tir e le automobile.

Con le forze residue Gaito è riuscito ad accostare e ad evitare conseguenze pericolose. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso del quarantenne di Saviano, in provincia di Napoli. A causa della situazione di pericolo la polizia stradale ha deciso di chiudere le due corsie in direzione Napoli per mettere in sicurezza il tratto di autostrada A1 tra Frosinone e Ceprano con il traffico che è andato in tilt con code chilometriche.

L’uomo probabilmente è stato colto da un infarto che non gli ha dato scampo ma prima di spegnersi è riuscito a trovare ancora le energie per accostare il tir con liquido infiammabile e salvare vite umane. Giovanni Gaito era sposato e padre di due figlie. Sotto choc la comunità savianese per l’improvvisa scomparsa del quarantenne.