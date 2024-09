Chiara Ferragni attacca Fedez: ‘Uscirà una finta canzone romantica’, l’indiscrezione di Rosica sulla denuncia

“Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing, che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica priva di sincerità: un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati 10 mesi molto difficili”.

Chiara Ferragni, lo sfogo su Instagram: ‘Sto cercando di andare avanti’

Chiara Ferragni si sfoga su Instagram contro Fedez, dopo essersi ritrovata al centro del dissing tra Tony Effe e il papà dei suoi figli, che questa sera – come annunciato via social – pubblicherà un altro brano in risposta al rapper romano, dal titolo ‘Allucinazione collettiva’.

“Sto cercando di andare avanti nonostante tutto” – scrive Ferragni che chiede “di essere lasciata fuori da questi giochi in molte occasioni ho scelto di restare in silenzio forse troppe per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia ma ora sono stanca di subire attacchi gratuiti pettegolezzi infondati e dicerie velenose credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi né mai più”. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica l’influencer e alcune amiche avrebbe presentato denuncia contro l’ex giudice di X Factor.

Chiara Ferragni contro Fedez

Fedez replica a Tony Effe: ‘Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, possiamo dire che con te ha fatto beneficenza’

All’indomani del brano Chiara pubblicato da Tony Effe in cui il rapper romano accusava il rivale di aver abbandonato la moglie dopo il caso riguardante i pandori Balocco (“quando lei aveva bisogno sei scappato via”) arrivando a coinvolgere i figli della coppia (“hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi”), è arrivata la replica di Fedez, che ha pubblicato sui propri social un estratto di Allucinazione Collettiva.

Brano in cui ha attaccato Tony Effe così come l’ex moglie: “Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”, ha scritto Fedez nel suo testo dando un nuovo appuntamento a “questa pagliacciata”. “Volete la mia verità? – ha concluso – Allucinazione Collettiva, fuori all’una di notte”.