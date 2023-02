Isola dei Famosi, scontro Onestini – Nikita anche in Honduras? Arrivano le gemelle di U&D

Prende forma il cast de L’Isola dei Famosi 2023 con alcuni papabili naufraghi che potrebbero riaccendere, almeno a distanza, scontri che stanno animando il GF Vip 7. Secondo TvBlog Gianmarco Onestini e Helena Prestes dovrebbero sbarcare in Honduras.

Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini ed Helena Prestes papabili protagonisti de L’Isola dei Famosi 2023

Il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne è stato protagonista dell’edizione spagnola con Valeria Marini (Supervivientes) dove è arrivato secondo con polemiche per l’esito del televoto. Possibile di conseguenza la partecipazione in alcune puntate di Luca Onestini come ospite o, comunque, come sorpresa per l’ex gieffino. In studio potrebbe vedersi anche Nikita Pelizon, legata ad Helena Prestes con la quale ha partecipato a Pechino Express (l’agguerrita coppia Italia Brasile). Tra l’altro la modella ha avuto in passato una relazione con Antonino Spinalbese.

Presenze che potrebbero riaccendere la conflittualità tra Luca Onestini e Nikita Pelizon che, dopo il feeling iniziali, sono stati protagonisti di scontri durissimi. Del cast de L’Isola dei Famosi secondo Tv Blog dovrebbero far parte Fiore Argento che qualche anno fa finì al centro della cronaca rosa per una paparazzata con Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

Serena ed Elga Enardu pronte a sbarcare a Cayo Paloma

Paolo Noise e Annie Mazzola viaggeranno dalle frequenze di Radio 105 a Cayo Paloma. Secondo il settimanale Chi dovrebbe esserci spazio anche per una coppia di famiglia con le gemelle Serena ed Elga Enardu pronte a raggiungere l’Honduras. Entrambe ex troniste, la fidanzata di Pago è stata protagonista anche del GF Vip e di Temptation Island. In lizza anche Samantha de Grenet con il figlio Brando e Gegia con il fidanzato turco.