GF Vip, rivelazioni intime e microfoni staccati: annullate le immunità, in 4 al televoto

Dopo l’eliminazione di Antonino Spinalbese al GF Vip è maturato un provvedimento per 5 vipponi nel corso della puntata del 24 febbraio. Fin dalle prime battute del programma Alfonso Signorini ha mostrato una busta nera annunciando che i concorrenti avevano cospirato all’interno del van dove solitamente trascorrono le serate gli Incorvassi e i loro amici.

GF Vip, ‘cospirazioni’ e rivelazioni nel van: casa in subbuglio

Pensando di non essere ripresi dalle telecamere 5 gieffini sono stati convocati dal conduttore televisivo poco dopo la mezzanotte. Nel mirino sono finiti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. La coppia ha raccontato di aver parlato di situazioni intime. “Abbiamo discusso in maniera spinta di sesso” – ha precisato Micol mentre Edoardo Donnamaria ha riferito di aver riferito ai compagni di avventura di aver incontrato i genitori il giorno in cui sono andati a votare per le Regionali nel Lazio.

“Gli ho detto che papà mi aveva mostrato un bigliettino che non ho neanche saputo interpretare”. Dal canto suo Nicole Murgia ha spiegato che ha riferito che erano convinti che le telecamere non li riprendessero e che durante la chiacchierata ha fatto riferimento a delle sue amiche che le avevano parlato di Antonella Fiordelisi.

Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo e Nicole Murgia tra microfoni staccati e rivelazioni intime

Dopo il confronto singolo Alfonso Signorini li ha sbugiardati affermando che il microfono del volto di Forum era aperto. “Partiamo malissimo perché avete detto tutti che eravate convinti che la telecamere non vi inquadrasse”. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno ammesso di aver staccato i microfoni ambientali. “É un fatto gravissimo”.

Nicole Murgia ha ammesso di aver spoilerato alcune cose dall’esterno visto che è entrata in un secondo momento nella casa del GF Vip. Poi sono stati mostrati altri video in cui si parlava di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. “Sì, ma lo prendo sempre in giro su questo. Gli dico spesso che è bisessuale ma, ripeto, scherzando”.

Televoto punitivo per i quattro vipponi

Per aver staccato i microfoni ambientali, per aver rivelato delle cose dall’esterno e per le insinuazioni intime su Antonella Fiordelisi, Oriana e Daniele il GF Vip ha deciso di annullare l’immunità a Tavassi e Micol che sono finiti in nomination. Analogo provvedimento per Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia che andranno al televoto.