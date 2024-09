Alexis Lorenze: ‘Problemi di vista e lividi dopo i tre vaccini insieme per curare la mia malattia’

In alcuni video pubblicati su TikTok e Facebook, diventati poi virali, Alexis Lorenze, 23enne della Florida, ha raccontato di essere rimasta temporaneamente cieca e con lividi viola sul viso dopo aver ricevuto tre vaccini in contemporanea per curare l’emoglobinuria parossistica notturna, una rara malattia genetica del sangue.

La giovane ha condiviso anche alcuni scatti del suo viso dopo essersi sottoposta alle cure in un ospedale della California dove si era recata per una trasfusione volta a reintegrare le cellule danneggiate. Alexis Lorenze sostiene che i medici le hanno somministrato i vaccini contro tetano, polmonite e meningite tutti in una volta prima di procedere. Secondo la 23enne i tre sieri iniettati contemporaneamente le hanno procurato una reazione allergica con la vista che si è oscurata 10 minuti dopo le punture.

“La mascella si è bloccata ed ho iniziato a vomitare, mentre anche i suoi occhi e la sua fronte cominciarono a gonfiarsi e a scurirsi, con macchie “rosse” sul viso, sul collo e sul petto. È la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto” – ha riferito su Facebook Live. Le condizioni di Alexis sono peggiorate al punto che i suoi occhi si sono gonfiati e chiusi con profondi lividi viola. I medici hanno riferito che Alexis ha avuto una reazione estremamente rara, probabilmente aggravata dalla sua malattia del sangue.

Una precisazione arrivata dopo che sui social si erano scatenati i no vax. Alcuni esperti hanno dichiarato

al DailyMail.com che somministrare a un paziente così tanti vaccini contemporaneamente quando è affetto da una patologia autoimmune come la EPN è “rischioso”, in quanto potrebbe scatenare una risposta immunitaria potenzialmente “pericolosa per la vita”. Hanno però sottolineato che è improbabile che siano i componenti stessi dei vaccini ad aver causato le condizioni di Alexis.

“Sebbene di solito sia sicuro per la maggior parte delle persone sottoporsi a questi vaccini, nel suo caso la risposta immunitaria potrebbe essere stata eccessiva e aver portato a complicazioni” – ha detto il dottor Raj Dasgupta. Il padre di Alexis Lorenze ha riferito che le sue condizioni sono leggermente migliorate e che è stata trasportata in un ospedale privato di Los Angeles per cure specialistiche. “Sebbene il gonfiore e il dolore sono diminuiti, non è finita. È solo un po’ meno complicato ma si tratta comunque di una battaglia lunga.