Isola dei Famosi, Banijay replica a Francesco Benigno: ‘Parole offensive e lesive’

Banijay Italia, casa di produzione del reality, L’Isola dei Famosi ribadisce che “l’esclusione di Francesco Benigno è avvenuta a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole da lui stesso accettate e sottoscritte”.

Banijay ribadisce: ‘Francesco Benigno escluso per comportamenti vietati dal regolamento che ha sottoscritto’

Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali sociali nella giornata di ieri, continua la società, “sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento“, si riferisce una nota. Banijay Italia sostiene “la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori quei valori di lealtà, correttezza e rispetto che caratterizzano l’azienda, il gioco e la gara. Uno staff – conclude Banijay Italia – che vede coinvolti autori, operatori e personale medico la cui imparzialità e correttezza non può essere, in alcun modo, messa in discussione”.

L’attore contro un autore deL’Isola dei Famosi

Nessuna controreplica di Francesco Benigno dopo i due video diffusi dopo il provvedimento disciplinare che lo ha escluso da L’Isola dei Famosi. L’attore si è scagliato contro una persona della produzione asserendo che fin dal 20 marzo, ancor prima del via del reality, lo avrebbe ostacolato per impedirgli di partecipare. Accuse che Banijay ha rispedito al mittente. Nel corso della puntata del 18 aprile sarà fatta chiarezza sull’episodio che ha portato alla squalifica del siciliano.