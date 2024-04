Isola dei Famosi, Francesco Benigno squalificato: ‘Deciso dai poteri forti’, cosa è accaduto (VIDEO)

Ritiri, infortuni e prima squalifica a L’Isola dei Famosi. L’avventura di Francesco Benigno in Honduras non è durata neanche una settimana. L’attore era entrato durante la seconda puntata del reality ed in pochi giorni era finito al centro di numerose dinamiche.

‘Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi per comportamenti non consoni e vietati del regolamento’

“A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi. Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”.

A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da “L’Isola dei Famosi”.#Isola pic.twitter.com/MSjodi1dgN — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024

La decisione sarebbe maturata dopo un acceso scontro con il modello ucraino Artur Dainese. In un primo momento si era parlato di un ritiro del siciliano che è intervenuto su Instagram ed ha dato la sua versione dell’accaduto puntando l’indice contro Mediaset. “Non mi sono ritirato da L’Isola. Sono stato prelevato ieri dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti che c’era rimasto male perché l’avevo nominato, nulla di più” – ha esordito Francesco Benigno.

L’attore su Instagram: ‘Mi hanno proposto di fare un video in cui comunicavo il ritiro’

“Con la scusa che dovevano parlarmi sono stato portato nel resort vicino a L’Isola comunicandomi che dovevo lasciare perché c’era qualcosa che avevo fatto ma che ovviamente non ho fatto e che i poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che dovevo essere eliminato. Non ci hanno saputo dare una spiegazione. Hanno fatto addirittura proposte a me, a mia moglie ed al mio agente di danaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se avessi fatto qualcosa contraria agli accordi contrattuali tu non ci fai una proposta del genere.”

L’attore ha aggiunto che gli avevano chiesto di fare un video in cui comunicava il suo ritiro perché gli mancava la moglie. “Ero agguerrito ed avevo voglia di vincere questa isola. Loro sostengono che ci sono immagini forti. Ho detto di mandarle in onda che non ci sono… Non ci sono quelle cose che ti fanno squalificare: bestemmia, ingiuria, frasi omofobe e liti con schiaffi e pugni come. Peppe il napoletano ha inveito verso di me con un machete in mano ma io non ho reagito ma mi sono limitato a parlare”.

‘Sostengono che ci sono immagini forti e gli ho chiesto di mostrarle, minacciano di non pagarmi l’albergo se non parto’

Durissimo lo sfogo Benigno contro la produzione de L’Isola dei Famosi. “Sono qui nel resort che mi minacciano da ieri sera che non mi pagano l’albergo e il volo se non parto immediatamente contro la mia volontà. Io vorrei che mandassero in onda le immagini ma non c’è nulla… C’è addirittura Daniele che interviene e invita questa persona a non minacciarmi e ci sono i video che Daniele porta questa persona, Artur Dainese, con la quale ci stringiamo la mano e ci diciamo che non ci piacciamo e che ognuno farà la sua isola. La mattina dopo non mi ha salutato ma comunque gli ho ceduto un granchio che avevo preso”.

La lite con Artur Dainese: ‘Daniele può testimoniare cosa è accaduto, ci ha anche fatto stringere la mano’

L’attore ha anche sostenuto che il filmato mandato in onda durante la puntata del 15 aprile era la preparazione di quanto accaduto in queste ore. “Mi volevano far apparire come ignorante, stupido e quant’altro”. Benigno ha ribadito la richiesta di mostrare il ‘video incriminato’ e di essere giudicato al televoto dai telespettatori.