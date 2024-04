Isola dei Famosi, Francesco Benigno si barrica nel resort: ‘Un legnetto alzato davanti ad Artur’

“Si è incatenato nel resort e non se ne vuole andare”. Francesco Benigno ha ingaggiato una battaglia con la produzione de L’Isola dei Famosi dopo la squalifica dal reality. Su Instagram ha avuto parole di fuoco asserendo di essere stato portato con l’inganno al resort e soprattutto continua a ribadire di non aver fatto nulla che giustificasse il provvedimento disciplinare.

Francesco Benigno resta nel resort in Honduras e non sale sull’aereo per rientrare in Italia: la telefonata con Rosica

Ulteriori dettagli riferiti dall’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha conversato con lui per mezz’ora tra chiamate e videochiamate. “Ha perso l’aereo per l’Italia pagato da L’Isola dei Famosi e gli vogliono far pagare una penale. Mi ha detto che la discussione con Peppe di Napoli è stata più accesa rispetto a quella con Artur”.

In seguito Francesco Benigno ha aggiunto un ulteriore particolare della sua lite con Artur Dainese che avrebbe determinato l’esclusione da L’Isola dei Famosi. In un nuovo video ha chiesto alla produzione di mostrare il video nel corso della puntata del 18 aprile. Immagini in cui Benigno si troverebbe davanti al modello con “un piccolo legnetto alzato così davanti a un uomo alto gigante che mi stava venendo addosso”. Legnetto, come da lui precisato, che avrebbe subito lasciato.

Il nuovo video di Benigno: ‘Alzato un piccolo legnetto davanti al gigante Artur che mi stava venendo addosso’

“Prima per loro mi ero ritirato, ho smentito e così hanno detto che mi hanno escluso per comportamenti. Fra cinque minuti diranno che ho sparato a un gabbiano che ha attraversato davanti l’isola, poi diranno che ho passato una notte d’amore con lui. Fate attenzione ragazzi che questi sono pericolosissimi” – ha chiosato Francesco Benigno nel nuovo video condiviso sul profilo social.