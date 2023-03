Laura Pausini convola a nozze con Paolo Carta in giacca bianca e abito lungo (FOTO)

La marcia nuziale e l’abito da sposa per suggellare un percorso di coppia iniziato 18 anni fa. Laura Pausini e il compagno, il chitarrista e produttore discografico Paolo Carta, si sono sposati a Roma come preannunciato nei giorni scorsi dal settimanale Di Più. Una cerimonia intima alla presenza della figlia Paola, nata nel 2013, dei familiari più stretti e di alcuni amici.

Ad annunciare il lieto evento la cantante sui profili social con la foto in abito da sposa con il marito accompagnata dalla didascalia: “Abbiamo detto sì”. Un post scritto in lingue diverse e chiuso ai commenti pubblici. Per le nozze Laura Pausini ha scelto una giacca bianca e un abito lungo dello stesso colore con guanti in pizzo e velo che cade sulle spalle. Niente smoking per Paolo Carta mentre la figlia ha fatto da damigella d’onore.

Le fedi non sono tradizionali ma sottili e scure. Uno scenario reso magico dalle candele per terra e una chitarra, strumento simbolo della loro comune passione per la musica.

Poche ore prima, in data 22 marzo, delle cerimonia nuziale l’artista aveva condiviso su Instagram una dolce dedica: “Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia. C’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”.

La relazione tra Laura Pausini e Paolo Carta è iniziata nel 2005 quando la coppia ha iniziato a frequentarsi. Lui si era separato da Rebecca Galli dalla quale ha avuto tre figli. Superate le perplessità iniziale il rapporto di coppia è definitivamente decollato consolidandosi nel tempo fino al sì più dolce.