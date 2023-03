Belen Rodriguez torna alla conduzione de Le Iene e spiega i motivi dell’assenza (VIDEO)

Dopo una settimana di assenza Belen Rodriguez è tornata al timone de Le Iene. La show girl ha iniziato la puntata del 21 marzo facendo chiarezza sui motivi dell’improvviso stop con Claudio Santamaria conduttore d’emergenza.

Belen torna al timone de Le Iene e fa chiarezza: ‘Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno’

“La settimana scorsa mi sono assentata dal mio programma preferito che come sapete è Le Iene” – ha esordito l’argentina. “Qualcuno l’ha notato e mi scritto e chiesto se andava tutto bene. Non vi ho risposto ma lo faccio ora…

Adesso sì ma ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno, di resettare la macchina e fare il tagliando perché in fondo è di una certa età, abbiate pazienza” – ha riferito Belen Rodriguez che non è entrata nello specifico del malessere che l’ha costretta a rinunciare alla puntata de Le Iene del 14 marzo.

C’era chi era arrivato ad ipotizzare una nuova crisi con Stefano De Martino che ha messo a tacere le voci con uno scatto pubblicato nei giorni scorsi sui social.