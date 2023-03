Favara, si accascia e muore a 12 anni mentre gioca a basket: aperta inchiesta

Si è improvvisamente accasciato sul parquet mentre giocava a basket. Davide Licata, 12 anni, è morto mentre giocava con la sfera a spicchi nella palestra della scuola Guarino di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di Agrigento.

Davide Licata è svenuto durante l’allenamento in palestra: ‘Ho mal di testa’

Il ragazzino ha detto di aver mal di testa prima di perdere i sensi. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con due ambulanze del 118 che sono giunte rapidamente sul posto. I sanitari hanno tentato di rianimare l’adolescente che è andato in arresto cardiocircolatorio ed è deceduto durante il trasporto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria con il Procuratore capo facente funzione, Salvatore Vella, che ha aperto un’inchiesta sul decesso di Davide Licata.

Disposto l’esame autoptico con i carabinieri della locale tenenza cittadina che acquisiranno i certificati di sana costituzione e idoneità all’attività agonistica del bambino.

La Procura ha disposto l’esame autoptico, acquisiti il certificato di idoneità all’attività agonistica

Ulteriori documenti ed esami che saranno messi in correlazione per valutare eventualità responsabilità. La palestra della scuola Guarino era aperta perché affidata ad un’associazione per fare basket. Al momento non è stata configurata nessuna ipotesi di reato.

Choc e incredulità a Favara, in provincia di Agrigento, per l’improvvisa scomparsa di Davide Licata. Il sindaco Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali del dodicenne. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui profili social. “La scuola Calcio Favara Academy si associa al Dolore della Famiglia Licata per l’improvvisa scomparsa del Piccolo Davide. Adesso Gioca con gli Angeli campione” – si legge sulla pagina FavaraAcademy.

“Una vita spezzata a soli dodici anni mentre giocava a basket nella palestra Basile Di Favara. Ti vorrò sempre bene nipotino” – il post condiviso da un parente.