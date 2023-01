Lotteria Italia orario estrazione: Roma città leader

Nella calza della Befana 5 milioni di euro. Ancora poche ore e scopriremo chi si assicurerà i premi milionari della Lotteria Italia 2022. Roma è la città leader nelle vendite della Lotteria Italia 2022, con oltre 871mila biglietti staccati, pari al 15% del totale nazionale: praticamente, un tagliando su 6 è stato staccato nella Capitale. Sei milioni i tagliandi staccati complessivamente nel Bel Paese. Oltre al premio più importante da 5 milioni di euro, altri biglietti si aggiudicheranno 2 milioni e un milione, mentre due tagliandi valgono 500mila euro.

Estrazione Lotteria Italia, diretta I soliti ignoti – Il ritorno dalle 20:35: gli ospiti

Coloro che hanno acquistato il tagliano dovranno attendere la tarda serata del 6 gennaio per conoscere i biglietti vincenti. I tagliandi verranno svelati nel corso della puntata speciale de I soliti ignoti – Il ritorno: in diretta dal teatro delle Vittorie, la trasmissione, condotta da Amadeus, va in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35. Tra gli ospiti Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox.

Dallo scorso anno l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato la lotteria al progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

La tradizione vincente di Roma, Milano e Napoli sul podio per biglietti venduti

Roma ha una lunga tradizione di vittorie: proprio nella Capitale, lo scorso anno, sono stati assegnati il primo premio da 5 milioni di euro (venduto da un distributore di Roma e finito in una tabaccheria di viale Mazzini) e il quarto premio da 1,5 milioni. Nelle ultime dieci edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro solo con i premi di prima fascia.

Per quanto riguarda le vendite di quest’edizione, tra le città Milano è in seconda posizione con 422mila biglietti, mentre Napoli è al terzo posto con 295mila tagliandi. In Top 5 anche Torino, con 249mila biglietti, e Bologna, con 189mila tagliandi. Vendita dei tagliandi in crescita in Sardegna, trainata soprattutto da Cagliari, con un +10,3% rispetto all’anno scorso.

Tra le singole province, rilevante il dato di Novara, dove i biglietti venduti sono aumentati del 17,1%, passando da 27mila a 31mila. In sensibile aumento anche Siena (+10,1%) e Udine (+9,3%), bene anche la Calabria – con Cosenza a +5,7% e Crotone a +2,5% – e infine poi Barletta, che segna un +5,4%.