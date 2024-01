Lutto a Beverly Hills 90210: morto David Gail, il fidanzato di Brenda Walsh

L’attore statunitense David Gail, noto per aver interpretato Stuart Carson, il fidanzato di Brenda Walsh (Shannon Doherty) nella serie tv Beverly Hills, 90210, è morto sabato 20 gennaio all’età di 58 anni.

Volto popolare di numerosi telefilm americani, Gail era stato il secondo attore a interpretare il dottor Joe Scanlon in Port Charles, spinoff di General Hospital, subentrando nel ruolo a Michael Dietz nel 1999. È apparso in 216 episodi prima di lasciare la soap. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sorella di Gail, Katie Colmenares, con un post su Instagram, scrivendo: “Non c’è stato quasi un giorno nella mia vita in cui tu non fossi con me al mio fianco”.

“Sei stato sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque con me” – ha aggiunto Colmenares accanto a una foto di loro due abbracciati. Non sono state fornite informazioni sulle cause e il luogo del decesso. Gail era nato il 27 febbraio 1965 a Tampa, in Florida, e aveva debuttato in televisione in un episodio di “Genitori in blue jeans” nel 1990 come personaggio di nome Norman.

Oltre ai ruoli in Beverly Hills, 90210 (1991-94) e Port Charles (1999-2000), Gail ha interpretato Dean Collins nella soap Savannah (1996-97). Tra gli altri suoi crediti televisivi figurano The Round Table, Matlock, La signora in giallo, Robin’s Hoods, E.R. – Medici in prima linea, Jag – Avvocati in divisa. Per il cinema, ha recitato in Ragazzi e ragazze (1998), Una ragazza per due (2002), Perfect Opposites (2004) e The Belly of the Beast” (200