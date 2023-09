Billy Miller, morta la star di Febbre d’amore e General Hospital: soffriva di depressione maniacale

Aveva conquistato la ribalta con le soap opera americane Febbre d’amore e General Hospital. É morto a soli 43 anni ad Austin, in Texas, l’attore Billy Miller tra gli interpreti delle due serie di successo.

Billy Miller è morto ad Austin all’età di 43 anni: soffriva di depressione maniacale

“L’attore stava lottando contro una depressione maniacale quando è morto” – ha ammesso il manager dell’attore che ha confermato la notizia a Variety. Nato il 17 settembre 1979 e cresciuto a Grand Prairie, in Texas. Durante la sua infanzia ha combattuto contro una rara condizione che colpiva la cartilagine delle caviglie. La sua svolta nel settore dell’intrattenimento è avvenuta quando è stato ingaggiato come modello dall’agenzia Wilhelmina, e in seguito ha interpretato Richie Novak dal 2007 al 2008 nella soap opera ‘All My Children’.

La consacrazione arriva in Febbre d’amore nel ruolo di Billy Abbott per il quale ha conquistato Daytime Emmy, di cui due come miglior attore non protagonista in una serie drammatica e come miglior attore protagonista in una serie drammatica. È uscito dalla soap nel 2014 ed è entrato a far parte di ‘General Hospital’.

L’Emmy per il ruolo di Billy Abbot in Febbre d’amore

Billy Miller ha interpretato i ruoli di Jason Morgan e Drew Cain in ‘General Hospital’, recitando come personaggio regolare fino al 2019 e poi unendosi a ‘Suits’ per cinque episodi. L’attore ha recitato anche in ‘NCIS’, ‘The Rookie’, ‘Truth Be Told’, ‘Major Crimes’, ‘CSI: Crime Scene Investigation’, ‘Castle’ e ‘Enormous’.

È apparso anche nel film drammatico di guerra di Clint Eastwood del 2014, ‘American Sniper’ e nel film televisivo di Craig Brewer del 2016, ‘Urban Cowboy’, con Nathalie Kelley. L’attore lascia la madre Patricia e la sorella Megan.