Madonna, imbarazzante gaffe con fan in sedia a rotelle durante concerto: web indignato

Gaffe imbarazzante di Madonna, che durante un concerto a Los Angeles ha rimproverato un fan per non essersi alzato nella standing ovation, prima di realizzare che era su una sedia a rotelle. “Cosa stai facendo seduto laggiù?”, l’ha fustigato dal palco. Poi si è avvicinata e, vedendolo su una carrozzella, ha fatto marcia indietro: “oh, ok, politicamente scorretto. Mi scuso”.

Ma non è bastato ad impedire l’ondata di indignazione sul web dopo che un video su TikTok postato sabato 9 marzo è diventato virale, con oltre 2 milioni di click. “Sono delle scuse tristi! Che diamine. Rimborsategli il biglietto!!” ha chiesto un utente. “Non si è scusata abbastanza”, ha affermato un altro. “Signora, ci sono 100 ragioni per cui qualcuno potrebbe restare seduto e sono tutte valide”, ha osservato un altro.

65yr-old #Madonna tries shaming a fan for sitting down during 1 of her concerts only to find out that d fan is in a wheelchair.



"What r u doing sitting down over there? What r u doing sitting down? Politically incorrect,sorry bout that m glad u’re here."

