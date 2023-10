Madonna dà il via a Londra al Tour: l’aneddoto spiazzante sulla doccia ad inizio carriera

Ha sfoderato i suoi pezzi da novanta nella serata di apertura del suo Celebration World Tour. Madonna è partita dalla O2 Arena di Londra per la prima di 78 date in 15 Paesi. Arriverà anche in Italia (il 23 e 25 novembre al Mediolanum Forum di Assago), mentre in Nordamerica solo dal 13 dicembre.

Madonna ha infiammato la O2 Arena di Londra

In scaletta 47 dei suoi successi suonati in parte o per intero, incluse hit che hanno segnato un’epoca ‘Ray Of Light’, ‘Like A Prayer’ e ‘Holiday’, che la star ha interpretato indossando 17 costumi iconici ricreati per l’ occasione. Sull’enorme palco sono saliti anche 4 dei figli di Madonna.

La star ha accennato all’infezione che l’ha quasi uccisa quest’estate (ed ha suonato per sottolineare il momento una versione acustica di ‘I Will Survive’ di Gloria Gaynor), dicendo ai fan: “Non pensavo che ce l’avrei fatta. E nemmeno i miei medici”. Ed ha espresso il suo dolore per la situazione in Israele e Palestina. “È così doloroso assistere a questa situazione”, ha detto.

L’artista è tornata sul palco dopo l’estate da incubo: ‘Temevo di non farcela’

“Mi si spezza il cuore vedere i bambini che soffrono, gli adolescenti che soffrono, gli anziani che soffrono. Sono sicura che anche voi siate d’accordo” – ha aggiunto rivolta ai fan, arrivati ​​da ogni parte della Gran Bretagna e non solo.

Madonna ha poi raccontato un aneddoto molto intimo relativo agli inizi della carriera, quando viveva “nella sala prove in cui si esercitava la mia band e non avevo modo di fare un bagno“. La star ha spiegato che usciva con uomini che avevano docce e bagni.

‘A inizio carriera non avevo modo di fare un bagno e chiedevo agli uomini con cui uscivo se avessero vasca o doccia’

“Così erano quei giorni, e questa è la verità. Chiedevo se vivessero da soli e se in casa avevano la vasca o la doccia. Mi guardavano come se fossi fuori testa… Quindi iproseguivo con un: Che ne dici se ordiniamo qualcosa per cena e andiamo da te?” – ha spiegato Madonna.